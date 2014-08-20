Всем добрый день. Несложная задача для знающего человека, к сожалению это не я... Суть: есть шаблон загаженный ссылками которые мне не нужны... Шаблон: http://joomla25.ru/shablony/shadows-free-funktsionalnyj-shablon-v-temnykh-tonakh-dlya-joomla-2-5.html Что хочу: почистить шаблон от лишних ссылок, их должно быть 0, оптимизировать насколько возможно, либо ...