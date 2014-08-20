Добрый день уважаемые вебмастера. Задача проста: Создать полную копию сайта my-zaim точка ru Реализовать отправку заявок по API, отображение офферов по региону присутствия, запись заявок в файл. Немного уникализировать дизайн: закруглить формы полей и т.п. Желательно реализовать на ...
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать плагин вывода товаров на выбранных страницах и записях. Подробно в приложенном файле. Дизайн модуля не важен, важен функционал, но эстетика должна присутствовать. То есть все паралельно, перпендикулярно и центрируется относительно друг друга. Плагин должен быть легким ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется сделать сайт на вордпресс или на Joomla 3 (последняя версия) Разметка сайта во вложении. (возможны незначительны изменения) Дизайн сайта будет предоставлен исполнителю. От разметки не отличается, просто визуальное оформление и пункты меню. Требуется: сделать сайт согласно ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нет желания разбираться самому, поэтому обращаюсь к Вам. Нужно почистить шаблон http://joomla25.ru/shablony/joom-finance-korporativnyj-shablon.html от ВСЕХ левых ссылок. Заоблачных цен не пишите, тут дел на 15-30 минут для знающего человека.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Все просто. Понравился сайт zajavku-na-kredit точка ru Нужно создать полную копию на вордпресс. Текст копипаст. В последствии текст и дизайн будет изменен мной. Сколько будет все это стоить. Буду рад ответить на возникшие вопросы и поторговаться о ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Добрый день всем. Нужны 8 статей по 2000 знаков 100% по text.ru/ и www.content-watch.ru/text/ между собой ближе к 100% Материала в сети моря. Просто времени нет. Ключи: печи камины чугунные чугунные топки для каминов камины чугунные дровяные чугунные камины длительного горения камины ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день. Нужен рерайтер строительной тематики. Один или несколько человек. Объем ~100 текстов, 3000-6000 знаков. уникальность >95% 1000 зн. = 30р. Оставляя заявку Вы соглашаетесь на эту цену, не нужно писать свою цену. Получаете тему, пишите статью, присылаете, я её ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем добрый день. Несложная задача для знающего человека, к сожалению это не я... Суть: есть шаблон загаженный ссылками которые мне не нужны... Шаблон: http://joomla25.ru/shablony/shadows-free-funktsionalnyj-shablon-v-temnykh-tonakh-dlya-joomla-2-5.html Что хочу: почистить шаблон от лишних ссылок, их должно быть 0, оптимизировать насколько возможно, либо ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Написание статей строительной тематики. 2-3 статьи в неделю. На темы: вентиляция, отопление; двери; окна; крыша; отделка пола, потолка, стен; строительство домов из различных материалов; электропроводка: и другие. Копирайт или рерайт не ниже 95% Вопросы предоплаты решаются индивидуально, в ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад