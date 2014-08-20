Andrew15

Андрей Andrew15

 
37 летРоссия/Тула
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Сайт под ключ (API)

    Добрый день уважаемые вебмастера. Задача проста: Создать полную копию сайта      my-zaim точка ru Реализовать отправку заявок по API, отображение офферов по региону присутствия, запись заявок в файл. Немного уникализировать дизайн: закруглить формы полей и т.п. Желательно реализовать на ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать плагин рекламы для Вордпресс.

    Необходимо создать плагин вывода товаров на выбранных страницах и записях. Подробно в приложенном файле. Дизайн модуля не важен, важен функционал, но эстетика должна присутствовать. То есть все паралельно, перпендикулярно и центрируется относительно друг друга. Плагин должен быть легким ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать сайт (Wordpress или Joomla)

    Добрый день. Требуется сделать сайт на вордпресс или на Joomla 3 (последняя версия) Разметка сайта во вложении. (возможны незначительны изменения) Дизайн сайта будет предоставлен исполнителю. От разметки не отличается, просто визуальное оформление и пункты меню. Требуется: сделать сайт согласно ...

    WordPressДизайн сайтаJoomla
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Почистить шаблон от ссылок.

    Добрый день. Нет желания разбираться самому, поэтому обращаюсь к Вам. Нужно почистить шаблон http://joomla25.ru/shablony/joom-finance-korporativnyj-shablon.html от ВСЕХ левых ссылок. Заоблачных цен не пишите, тут дел на 15-30 минут для знающего человека.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта на вордпресс.

    Все просто. Понравился сайт zajavku-na-kredit точка ru Нужно создать полную копию на вордпресс. Текст копипаст. В последствии текст и дизайн будет изменен мной. Сколько будет все это стоить. Буду рад ответить на возникшие вопросы и поторговаться о ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 8 статей про камины

    $11

    Добрый день всем. Нужны 8 статей по 2000 знаков 100% по text.ru/ и www.content-watch.ru/text/ между собой ближе к 100% Материала в сети моря. Просто времени нет. Ключи: печи камины чугунные чугунные топки для каминов камины чугунные дровяные чугунные камины длительного горения камины ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт Ремонт.

    Всем добрый день. Нужен рерайтер строительной тематики. Один или несколько человек. Объем ~100 текстов, 3000-6000 знаков. уникальность &gt;95% 1000 зн. = 30р. Оставляя заявку Вы соглашаетесь на эту цену, не нужно писать свою цену. Получаете тему, пишите статью, присылаете, я её ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить шаблон

    Всем добрый день. Несложная задача для знающего человека, к сожалению это не я... Суть: есть шаблон загаженный ссылками которые мне не нужны... Шаблон: http://joomla25.ru/shablony/shadows-free-funktsionalnyj-shablon-v-temnykh-tonakh-dlya-joomla-2-5.html Что хочу: почистить шаблон от лишних ссылок, их должно быть 0, оптимизировать насколько возможно, либо ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей строительной тематики/

    Написание статей строительной тематики. 2-3 статьи в неделю. На темы: вентиляция, отопление; двери; окна; крыша; отделка пола, потолка, стен; строительство домов из различных материалов; электропроводка: и другие. Копирайт или рерайт не ниже 95% Вопросы предоплаты решаются индивидуально, в ...

    Написание статей
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Omaretto
Виктор 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Создание сайта на вордпресс.
Все отлично! Прекрасно поработали с Андреем. Четкая задача, мгновенная оплата.
Отличная работа, выполнена быстро и в заявленный срок. Прекрасное общение - что тоже важно. Рекомендую.
Ответный отзыв
MiViDo
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт Ремонт.
Приятно работать с Андреем. Предоставляет чёткое ТЗ. Оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Порадовала скорость исполнения задания, качество на высоте, цена приемлема. Был рад сотрудничеству, которое продолжится в рамках данного проекта и следующих. Рекомендую.
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jmod
44 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-2)
$15
10 баллов
9 лет назад
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Интересная работа, моментальная оплата, рекомендую!
Быстрая и качественная работа, приемлемая цена. рекомендую!
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