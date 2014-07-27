Написать несколько статей

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок177 просмотров

Всем привет!

нужно написать 4 статьи.

Оплата за 1К - 40 рублей, в статье от 3,5 до 6 К

Источники предоставлю, все расскажу, покажу примеры.

P.S.: Только для грамотных авторов.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$28
5 дней
Уже после прочтения первой статьи я понял, что буду сотрудничать с Татьяной и дальше. Отличное качество текста - интересно читать, не замечаешь, как пролетает время. Можно сказать, что я приятно удивлён! Рекомендовать не буду, самому нужна)))))шучу) Выбирайте, не подведет!
Сотрудничать с Валерием - одно удовольствие! Приятный в общении заказчик, четко ставящий задачу и, конечно, моментально оплачивающий работу. )) Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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