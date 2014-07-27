Здравствуйте, нужен продающий текст для главной страницы веб-студии которая разрабатывает сайты. Главная страница готова, нужно забить его продающим текстом. Ссылку вышлю в личку исполнителю. Прошу написать свои цены... от:
Написать несколько статей
Всем привет!
нужно написать 4 статьи.
Оплата за 1К - 40 рублей, в статье от 3,5 до 6 К
Источники предоставлю, все расскажу, покажу примеры.
P.S.: Только для грамотных авторов.
Выбранный исполнитель
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