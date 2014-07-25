Доброго времени суток!

Я ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ (НИ 5%, НИ 25%, ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЮ). ОПЛАЧИВАЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СТАТЬИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ПРЕДОПЛАТЕ – ЗАЯВКУ МОЖЕТЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ.

Требуется выполнить рерайт 1 текста. Тематика: банки, кредиты, финансы.

Количество символов в тексте: 5278 (с пробелами), 4531 (без пробелов).

Оставляйте свои заявки и указывайте сроки и стоимость выполнения.

Текст для рерайта находится во вложенных файлах.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА ДОЛЖНА БЫТЬ 100%.

ТЕКСТ ДОЛЖЕН ХОРОШО ЧИТАТЬСЯ.

Бюджет проекта – 500 рублей.

Всем спасибо.