Нужен текст для буклета. В тексте должны присутствовать слова которые перечисленны в прикреплённом файле. Тематика "Фотоплитка" В тексте должно быть около 2000 символов. Оплата на QIWI кошелёк.
Мастер-классы причёсок и дизайна ногтей (с фото)
Разыскиваются люди, которые любят делать причёски и креативный маникюр.
Цель: создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и текстами, которые не были опубликованы ранее.
Темы: прически и дизайн ногтей.
Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), возможность сделать качественные фото.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Стоимость материала: 1$ за 1000 символов текста + 0,3$ за каждое изображение
Тексты не должны быть серыми и пустыми. Инструкции должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.
Возможность самостоятельного размещения материалов на сайте под своим именем.
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Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами авторов, объем работы будет практически неограниченным.
Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.
ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ
P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.
Заявки фрилансеров
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