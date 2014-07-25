Мастер-классы причёсок и дизайна ногтей (с фото)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок218 просмотров

Разыскиваются люди, которые любят делать причёски и креативный маникюр.

Цель: создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и текстами, которые не были опубликованы ранее.

Темы: прически и дизайн ногтей.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете), возможность сделать качественные фото.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 1$ за 1000 символов текста + 0,3$ за каждое изображение

Тексты не должны быть серыми и пустыми. Инструкции должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.

Возможность самостоятельного размещения материалов на сайте под своим именем.

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Для грамотных, умеющих справляться с поставленными задачами авторов, объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

11 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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