Создать текст для рекламной листовки.

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Завершен13 заявок161 просмотр

Нужен текст для буклета. В тексте должны присутствовать слова которые перечисленны в прикреплённом файле. Тематика "Фотоплитка" В тексте должно быть около 2000 символов. Оплата на QIWI кошелёк.

11 лет назад
zammm
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Артём выполнил работу на отлично! Порадовала цена за работу! Всё сделано грамотно и в нужный срок. Будем сотрудничать на постоянной основе!
Спасибо за работу, все отлично. Кирилл всегда на связи, надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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