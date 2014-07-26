Доброго времени суток! Я ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ (НИ 5%, НИ 25%, ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЮ). ОПЛАЧИВАЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СТАТЬИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ПРЕДОПЛАТЕ – ЗАЯВКУ МОЖЕТЕ НЕ ...
Создать текст для рекламной листовки.
Нужен текст для буклета. В тексте должны присутствовать слова которые перечисленны в прикреплённом файле. Тематика "Фотоплитка" В тексте должно быть около 2000 символов. Оплата на QIWI кошелёк.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Написание статей строительной тематики. 2-3 статьи в неделю. На темы: вентиляция, отопление; двери; окна; крыша; отделка пола, потолка, стен; строительство домов из различных материалов; электропроводка: и другие. Копирайт или рерайт не ниже 95% ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен рерайт для салона массажа и спа.Завершен9 лет назад
- $30
Всем привет! нужно написать 4 статьи. Оплата за 1К - 40 рублей, в статье от 3,5 до 6 К Источники предоставлю, все расскажу, покажу примеры. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужен продающий текст для главной страницы веб-студии которая разрабатывает сайты. Главная страница готова, нужно забить его продающим текстом. Ссылку вышлю в личку исполнителю. Прошу написать свои цены... от:Завершен11 лет назад
Добрый день. Для небольшого образовательного сайта надо написать описания для математических калькуляторов Вот пример такого калькулятора – clck.ru/9GfVh . У него уже написан вводный текст, но надо ...Завершен11 лет назад
Написать уникальные статьи для раскрутки сайта мебельной тематики - 7 главных категорий и 52 подкатегории.Копирайтинг48 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Всем привет. Необходимо наполнить интернет-магазин описаниями товара. Товаров много, около 200 штук. Сдача проекта в воскресенье вечером, в связи с этим ищу нескольких рерайтеров, которые готовы разделить проект и могут ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $500
Требуется постоянный постинг на сайте-форуме грамотных постов по теме туризма. Нужны толковые, грамотные люди кто работал с туристическими сайтами, форумами (или быстро вникает в процесс). Фактически Вам будут платить за то чтобы Вы ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад