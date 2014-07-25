Нужен копирайтер на строительную тематику

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Завершен8 заявок319 просмотров

Нужны тексты на сайт компании компании , выполняющая различные виды строительно-монтажных работ.

Требования к текстам:

• 100% уникальность (текст.ру),

• абсолютная грамотность,

• структурированность текста,

• естественное добавление ключевиков (не изменяя падежа).

Более подробно выбранному исполнителю.

Цена - 10 грн - 1000 сбп.

P.S. Ищу ответственного человека на постоянной основе.

11 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
30 дней
Отлично написанные тексты. Ранее установленного срока. Все уникально, качественно. Спасибо за работу!
Анжела - заказчик, с которым приятно иметь дело)

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wilya
55 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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