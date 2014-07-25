Нужен копирайтер на строительную тематику

Доброго времени суток! Я ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ (НИ 5%, НИ 25%, ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЮ). ОПЛАЧИВАЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СТАТЬИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ПРЕДОПЛАТЕ – ЗАЯВКУ МОЖЕТЕ НЕ ...