Рерайт [Авто]

Здравствуйте. Всором времени нужен будет рерайт для автоблога.

Прошу присылать:

-Контакты (Skype, ICQ)

-Цена за тысячу символов

Скажу сразу работа непостоянная, нужен человек, который будет писать при необходимости. Тексты должны будут быть с уклоном на СЕО