Разместить объявления

Оплата через Яндекс Кошелек. Выполнение в течении 5–6 дней. После выполнения проверка 1–2 дня и оплата. Необходимо выполнить тестовое задание — для определения подходящего кандидата. (Прислать небольшой абзац по ТЗ к примеру ...
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Задача:
1. Есть 2 объявления с предложением воспользоватся услугами нашего сайта.
2. По указанным ключам (дам дополнительно исполнителю) найти форумы, сообщества в социальных (вк, фейсбук, одноклассники, твіттер..) сетях и другие документы в топ-30 поисковых систем и в поиске соц. сетей и оставить отзывы, комментарии с предложением обратится в нашу компанию.
Тематика - строительство.
Регион - Киев.
Выбранный исполнитель
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