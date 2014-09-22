Главные принципы работы:
- профессиональное выполнение всех проектов;
- дружелюбное отношение к клиенту;
- предоставление различных вариантов выполнения работ;
- уникальный творческий подход к выполнению каждой отдельной работы;
- гарантия качества и строгое соблюдение указанных сроков выполнения работы;
Предоставляю таки услуги:
- составляю семантическое ядро: определение релевантных страниц и подбор ключевых слов;
- написание метатегов TITLE, KEYWORDS, DESCRIPTION, ALT;
- аренда ссылок на биржах с тщательным подбором исключительно качественных площадок;
- регистрация в поисковых системах;
- регистрация в каталогах;
- снимаю с сайта поисковые фильтры от Google та Yandex;
- делаю аудит юзабилити — оценка дизайна сайта с точки зрения удобства пользователей, рекомендации по улучшению и изменению;
- настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords);
- создания групп в соц. сетях;
- продвижения груп у соц. сетях;
- настройка рекламы в соц. сети;
- другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов);
Мои же действия абсолютно:
- легальны;
- прозрачны;
- эффективны;
- обладают продающим моментом.
Способы оплаты:
- Webmoney;
- Приват 24,
Контакты:
- Email [email protected]
- Телефон +38 (067) 878-95-83
- ICQ 696024435
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