Lulo

Руслан Lulo

 
30 летУкраина/Бровары
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SEO: продвижения сайта, создания контекстной рекламы, семантическое ядро

Главные принципы работы:

- профессиональное выполнение всех проектов;

- дружелюбное отношение к клиенту;

- предоставление различных вариантов выполнения работ;

- уникальный творческий подход к выполнению каждой отдельной работы;

- гарантия качества и строгое соблюдение указанных сроков выполнения работы;

Предоставляю таки услуги:

- составляю семантическое ядро: определение релевантных страниц и подбор ключевых слов;

- написание метатегов TITLE, KEYWORDS, DESCRIPTION, ALT;

- аренда ссылок на биржах с тщательным подбором исключительно качественных площадок;

- регистрация в поисковых системах;

- регистрация в каталогах;

- снимаю с сайта поисковые фильтры от Google та Yandex;

- делаю аудит юзабилити — оценка дизайна сайта с точки зрения удобства пользователей, рекомендации по улучшению и изменению;

- настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords);

- создания групп в соц. сетях;

- продвижения груп у соц. сетях;

- настройка рекламы в соц. сети;

- другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов);

Мои же действия абсолютно:

- легальны;

- прозрачны;

- эффективны;

- обладают продающим моментом.

Способы оплаты:

- Webmoney;

- Приват 24,

Контакты:

- Email [email protected]

- Телефон +38 (067) 878-95-83

- ICQ 696024435

Дизайн сайтаСемантическое ядроGoogle Ads
Отзывы заказчиков
Andrey1802
25 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
2 балла
9 лет назад
Нужны подписчики в группу
0
Не рекомендую работать с этим заказчиком, так как обещал после выполнения работы сделать оплату, но так и не оплатил
Ответный отзыв
ineedscore
Ярослав 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Построение ссылочного профиля. (English site)
Хороший специалист, спасибо
Было приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
igorspin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Приглашение людей в группу "Вконтакте"
Отличный специалист, рекомендую
Было приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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Работой Руслана, очень доволен. Всё сделано так , как мне и было нужно. Никаких проблем в общении с фрилансером. Соблюдение сроков и отчётность, всё на отлично. Рекомендую и сам продолжу работу с ним.
Очень классный заказчик. Все качественно объясняет что ему нужно. У меня никаких с ним проблем не было. Всем рекомендую
Ответный отзыв
AMikadze
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Разместить объявления
Работ выполнил качественно и в срок.
Очень приятно было работать с этим заказчиком. Конкретные ставил задания. Не задерживал выплату. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
3 отзыва(-1)
от $10
#57
Поисковые системы (SEO)
2 отзыва
от $20
#102
Контекстная реклама
нет отзывов
от $10
#571