Приглашение людей в группу "Вконтакте"

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен6 заявок184 просмотра
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Здравствуйте, коллеги, мне необходимо пригласить людей из определенного региона и определенных сообществ в мою группу.

Жду от вас предложений по стратегии и цене

9 лет назад
igorspin
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lulo
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
10 дней
Отличный специалист, рекомендую
Было приятно работать. Рекомендую