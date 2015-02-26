Приглашение людей в группу "Вконтакте"

Выработка стратегии ведения группы под ключевую аудиторию (мужчины 25-45 лет) Рекомендации по привлечению новых подписчиков. Размещение постов по теме группы, с учетом того, что большинство подписчиков не новички в спорте. Поддержание атмосферы в группе, общение с посетителями (не ...