Раскрутка YouTube канала

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок190 просмотров
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Школе трейдинга Александра Пурнова требуется специалист по раскрутке YouTube канала

Наш канал:

https://www.youtube.com/user/ishitrade/featured

Задача:

- Повышение позиции в поиске видео

- Рост кол-ва подписчиков канала

- Подписка на посадку и продажа обучения

Подробная информация о Школе purnov.com

9 лет назад
mfst
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад