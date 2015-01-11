Ведущий группы в фейсбуке

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт213 заявок1770 просмотров
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Портал fortrader.ru ищет ведущего группу в фейсбуке, в среднем в месяц нужно размещать около 70 постов (ссылки на посты будут предоставляются), информацию о проводимых конкурсах трейдеров, информацию о новых выпусках журнала. Делать ежемесячный отчет по статистике группы. Работы максимум на час в день.

Если есть опыт, указывайте ссылки на группы в фейсбуке которые вы ведете.

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад