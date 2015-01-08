Наполнение участниками группы ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок196 просмотров
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Объем 50.000

Дешево. Для количества.

Фейки. Прокачанные.

Не ворованные.

Наполняете, через какое то время удаляете забаненых. Чтобы в группе все было чисто.

От вас цена и сроки.

Спасибо.

9 лет назад
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад