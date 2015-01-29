Пригласить 2000 человек в группу вконтакте и в группу на facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок195 просмотров
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Необходимо нагнать 2000 человек в группу вконтакте и в группу на facebook. Просто для массовки, боты или живые пользователи пофигу.

9 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
volalex
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
10 дней
Александр реально крут! Все сделано в лучшем виде. Будем сотрудничать по другим проектам.
Отличный заказчик. Я остался доволен нашим сотрудничеством, рекомендую!
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