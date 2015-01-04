Адаптация картинок под instagram

есть 14 картинок (фотографий), надо их адаптировать под формат instagram, те чтобы размер был 640х640

ну и адекватно смотрелся

тематика картинок: женский блог и кино

как хороший вариант, надо найти к каждой картинки оригинал в картинках гугла https://www.google.ru/imghp

и дальше его уже подготовить под нужный размер

14 картинок:

http://photos-c.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/10903317_399019793592554_1730924090_n.jpg

Вышла из магазина...

http://photos-h.ak.instagram.com/hphotos-ak-xpa1/t51.2885-15/10665659_276875792501407_266986084_n.jpg

http://photos-f.ak.instagram.com/hphotos-ak-xaf1/t51.2885-15/10601956_1456250791312677_833961884_n.jpg

http://cs14106.vk.me/c540105/v540105243/2346b/qSXF29t-T3c.jpg

http://cs405923.vk.me/v405923780/b6da/HuBhNS78JIQ.jpg

http://cs405923.vk.me/v405923780/b6e1/XI9GNSQDEEc.jpg

http://cs623822.vk.me/v623822491/11fd3/ms2hVUT9duA.jpg

http://cs14106.vk.me/c625825/v625825058/13c4b/7LkUWguZaks.jpg

http://cs623822.vk.me/v623822491/11f27/1pSnFcRX4LY.jpg

http://cs623822.vk.me/v623822491/11f20/JtWZHvq4wwo.jpg

http://gyazo.com/5761383426ca8a1e139d60c746472a03 переделать под киношную тематику, вместо медведя поставить доктора хауса

http://cs625824.vk.me/v625824058/170fa/EDG0i9ivYg8.jpg

http://st.kp.yandex.net/images/film_iphone/iphone360_662337.jpg

http://st.kp.yandex.net/images/film_big/810248.jpg