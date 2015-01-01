Тексты и картинки для таргета Ателье

$15
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка371 просмотр
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выявить целевые аудитории для Ателье (тематики групп/возраст/интересы/группы интересов)

написать 10 текстов и подобрать(можно написать что д.б. изображено) 10 картинок к соответствующим аудиториям

Ателье занимается пошивом/ремонтом всей одежды кроме шапок, нижнего белья и обуви.

Акцент на пошив ремонт шуб и дублёнок.

9 лет назад
AN-drey1975
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад