Создание контента

Необходимо продвигать и увеличивать численность сообщества в разных соц.сетях. Социальная сеть: ВКонтакте, одноклассники, FaceBook, интаграмм Подписчики должны быть целевые, живые, не фейки и не боты. Необходим фрилансер с опытом (обязательно примеры работ) и с подробным планом работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать небольшие новости для групп в соц сетях. Две новости в день - предел.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо раскрутить группу Вконтакте. Тематика группы: Киберспорт, Игры. Численность группы увеличить на: 1000 ЧЕЛ. Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. Предлагайте цену и сроки.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Есть группа на туристическую тематику. Необходимо наполнить и продвить. С "нуля" до 1000 (для начала) живых подписчиков. Сразу же пишите стоимость.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Разместить ссылки на 10 тематических форумах о получении виз или получении гражданства, жизни в других странах – на любую страницу моего сайта, которая соответствует этой теме. Ссылки должны быть размещены на разные статьи сайта – ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно: 1. Раскрутить группу вк до максимального количества человек (группа по йоге,фитнесу и пилатесу)только по Челябинску и Челябинской области 2. Зарегистрировать компанию на яндексе в справочниках и различных доскахСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Что нужно : Нужно увеличить кол-во клиентов Реклама и продвижение в соц.сетях, посты в крупных группах Баннеры, объявления на досках и т.д. Сайт в ТОП 5. Продвигать в поисковиках не нужно. Нужны клиенты. Много. http://социальная-карта-студента.рф Пишите бюджет, метод, ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется девушка для постинга и общения в соцсетях и на тематических форумах. Тематика чисто женская - парфюм. Желательно опыт в этом деле и интерес к самой теме. Если вы умеете не только постить хорошие сообщения, ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сообщить админам продающих групп и пабликов vk.com информацию о том, что создав интернет магазин - они увеличат свою прибыль - укажите вашу цену - можно ли автоматизировать поиск и общение, викингом например или чем то подобным, ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помошь в разработке дизайна рекламных листовой, а так же продвижении групп вконтакте, фейсбуке. одноклассниках, инстаграмме 1) и главное - разработать рекламную авто-брошюру, направление - ювелирные украшения 2) предложить оптимальное соотношение цена-качество печать 3) это ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад