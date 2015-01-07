Anya544

Анна Крамаренко Anya544

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изучение конкурентов

    Требуется человек для изучения конкурентов ниши и внедрения на сайте таких изменений, чтобы мы были лучше (простыми словами - нужен хороший маркетолог со знанием сео основ)

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Покупка ссылок

    Требуется 5 дней в неделю покупать около десятка ссылок на бирже на несколько проектов. Как покупать и требования к ссылкам - объясню, когда будете непосредственно браться за работу.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад