Требуется человек для изучения конкурентов ниши и внедрения на сайте таких изменений, чтобы мы были лучше (простыми словами - нужен хороший маркетолог со знанием сео основ)
Поисковые системы (SEO)14 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется человек для изучения конкурентов ниши и внедрения на сайте таких изменений, чтобы мы были лучше (простыми словами - нужен хороший маркетолог со знанием сео основ)
Нужно писать небольшие новости для групп в соц сетях. Две новости в день - предел.
Требуется 5 дней в неделю покупать около десятка ссылок на бирже на несколько проектов. Как покупать и требования к ссылкам - объясню, когда будете непосредственно браться за работу.