Необходимо продвигать и увеличивать численность сообщества в разных соц.сетях. Социальная сеть: ВКонтакте, одноклассники, FaceBook, интаграмм Подписчики должны быть целевые, живые, не фейки и не боты. Необходим фрилансер с опытом (обязательно примеры работ) и с подробным планом работы.
Раскрутка группы, добавление в справочники
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1. Раскрутить группу вк до максимального количества человек (группа по йоге,фитнесу и пилатесу)только по Челябинску и Челябинской области
2. Зарегистрировать компанию на яндексе в справочниках и различных досках
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Что нужно : Нужно увеличить кол-во клиентов Реклама и продвижение в соц.сетях, посты в крупных группах Баннеры, объявления на досках и т.д. Сайт в ТОП 5. Продвигать в поисковиках не нужно. Нужны клиенты. Много. http://социальная-карта-студента.рф Пишите бюджет, метод, ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется девушка для постинга и общения в соцсетях и на тематических форумах. Тематика чисто женская - парфюм. Желательно опыт в этом деле и интерес к самой теме. Если вы умеете не только постить хорошие сообщения, ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сообщить админам продающих групп и пабликов vk.com информацию о том, что создав интернет магазин - они увеличат свою прибыль - укажите вашу цену - можно ли автоматизировать поиск и общение, викингом например или чем то подобным, ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходима ваша помошь в разработке дизайна рекламных листовой, а так же продвижении групп вконтакте, фейсбуке. одноклассниках, инстаграмме 1) и главное - разработать рекламную авто-брошюру, направление - ювелирные украшения 2) предложить оптимальное соотношение цена-качество печать 3) это ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Цель и требования: Разместить в вашей группе/паблике наш пост (текст+фото+картинка). - Ваше сообщество в Facebook должно иметь больше 1.000 участников/подписчиков не ботов. - Пост не должен быть удален со стены сообщества + в течении суток висеть на ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны реальные подписчики в новостную группу вк. (авто новости москва ) Регион Москва и МСК. Возрастная группа 20-45 лет Только реальные люди, не каких ботов и т.д. Жесткая модерация , оплата после проверки качества. Вши предложения ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
ЦЕль — привлечение подписчиков в группу https://vk.com/club47659802. Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город пятигорск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок.Со своей стороны ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Цель — привлечение подписчиков в группу http://vk.com/dcard51. Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город Мурманск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок. Если вы ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо привлечь в группу по ремонту и отделке 12000 человек. В самой большой группе 18530 чел. Прошу откликаться только тех людей кто уже этим занимался. Оплата только за привлеченных людей. Работа по безопасной сделке. Присылайте ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад