Продвижение группы в контакте

Задачи:

* Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом

* Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в спортивном питании

* Вести отчетность по продвижению — что и где размещено? Кому отправлялись приглашения? предоставлять ссылки;

Результат: за 2 недели в группу должно прибыть как минимум: 2000 подписчиков,

Оплата: 1000 р. за 1000 чел. Соответственно за 2000 чел. – 2000 р. Продвигаем продажи спортивного питания через ВК