Продвижение группы в контакте

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки179 просмотров
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Задачи:

1) Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом (1–2 постов/фоток в сутки);

2) Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в услугах производства виниловых наклеек, на авто, технику, ноутбуки, спортинвентарь и т.д. проживающих в городе Москва.

3) рекламировать группу, среди других групп, подписчики которых могут быть потенциально заинтересованы в услугах производства виниловых наклеек, на авто, технику, ноутбуки, спортинвентарь и т.д. проживающих в городе Москва.

4) Вести отчетность по продвижению — что и где размещено? Кому отправлялись приглашения? предоставлять ссылки;

Результат: за 2 недели в группу должно прибыть как минимум: 2000 подписчиков, возраст – 17-22 года, город – Москва.

Оплата: 1000 р. за 1000 чел. Соответственно за 2000 чел. – 2000 р. Более 2000 чел. не оплачивается – следовательно лишней работы производить нет необходимости.

9 лет назад
SerjRide
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
helgaharh
Кристина 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$21
10 дней
Очень ответственный исполнитель! К качеству выполнения работы претензий нету. Задание по продвижению и ведению группы в контакте выполнила в кратчайшие сроки. Писала интересные статьи, генерировала полезные идеи. Легко вести переговоры. Всегда выходила на связь, когда это требовалось. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Всегда выходил на связь, своевременная оплата, четкая постановка задачи , понимающий, как человек!! Спасибо за такое сотрудничество, всем рекомендую!!!
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