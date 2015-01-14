Продвижение группы в контакте

Задачи:

1) Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом (1–2 постов/фоток в сутки);

2) Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в услугах производства виниловых наклеек, на авто, технику, ноутбуки, спортинвентарь и т.д. проживающих в городе Москва.

3) рекламировать группу, среди других групп, подписчики которых могут быть потенциально заинтересованы в услугах производства виниловых наклеек, на авто, технику, ноутбуки, спортинвентарь и т.д. проживающих в городе Москва.

4) Вести отчетность по продвижению — что и где размещено? Кому отправлялись приглашения? предоставлять ссылки;

Результат: за 2 недели в группу должно прибыть как минимум: 2000 подписчиков, возраст – 17-22 года, город – Москва.

Оплата: 1000 р. за 1000 чел. Соответственно за 2000 чел. – 2000 р. Более 2000 чел. не оплачивается – следовательно лишней работы производить нет необходимости.