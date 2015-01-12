$20
Наполнить групппу контентом. Хотим продовать спортивное питание через вконтакт. Нужен человек который сможет модерировать группу
Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
Закрыт
10 лет назад
Наполнить групппу контентом. Хотим продовать спортивное питание через вконтакт. Нужен человек который сможет модерировать группу
Задачи: * Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом * Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в спортивном питании ...