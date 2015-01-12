Наполнить группу контентом

Необходимо прогнать карточки товаров по социальным сетям (карточка во вложении) - по 6 кнопок. Цена прогона 1 товар - 1 рубль. товаров 2 000 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнить групппу контентом. Хотим продовать спортивное питание через вконтакт.
Нужен человек который сможет модерировать группу
- Похожие заказы
- $30Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно продвинуть сайт-визитку Клуба Знакомств в соц. сетях. Вот сайт - http://club-teo.ru/ Интересует ежемесячная стоимость продвижения. Только для Фрилансеров! Фирмам не обращаться!Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Задание доступно только жителям России (либо имеющим российский ip адрес). У меня есть порядка 30 моих аккаунтов в ВК. Необходимо сделать рассылку определённых сообщений по друзьям этих аккаунтов. Бесплатная версия vkbot (http://vkbot.ru/) отлично с этим справляется. ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется специалист для ведения группы по продаже автоэлектроники. Обязанности: написание 5 постов в день, их выкладка, модерация. Бюджет небольшой, поэтому с удовольствием примем новичка, умеющего грамотно и интересно писать. Всему остальному можно научиться. Времени работа будет ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересуют сроки и цены за продвижение ролика на Ютуб. Тематика —игра World of Tanks.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Портал fortrader.ru ищет ведущего группу в фейсбуке, в среднем в месяц нужно размещать около 70 постов (ссылки на посты будут предоставляются), информацию о проводимых конкурсах трейдеров, информацию о новых выпусках журнала. Делать ежемесячный отчет ...Социальные сети (SMM и SMO)213 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет. требуется : требуется привлечение новых подписчиков в группу! 1500 человек в месяц- по критериям пол/возраст/регион.. Внимание!! МНЕ НУЖНА ЦЕНА ЗА 1500 ЧЕЛОВЕК в МЕСЯЦ, и ТОЧНАЯ СУММА ВАШЕГО ОЖИДАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. МНЕ НЕ НУЖНА ВАША COPY/PAST ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
В уже работающие группы нужен администратор. Тематика - ювелирная бижутерия http://inchofgold.com.ua/ 2 группы основные: сейчас это ВК и FB (текущее количество подписчиков от 3000 чел.) ОК и G+ репост. Нужен человек с хорошим опытом ведения групп ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Объем 50.000 Дешево. Для количества. Фейки. Прокачанные. Не ворованные. Наполняете, через какое то время удаляете забаненых. Чтобы в группе все было чисто. От вас цена и сроки. Спасибо.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Расссылка обьявлений на доски РФ. Необходимо производить рассылку ~600 обьяв, периодически. Цена и качество и надежность рассылки играют определяющую роль.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад