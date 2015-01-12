Наполнить группу контентом

$20
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт22 заявки245 просмотров
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Наполнить групппу контентом. Хотим продовать спортивное питание через вконтакт.

Нужен человек который сможет модерировать группу

9 лет назад
airzkov
Артур 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад