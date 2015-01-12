Необходима механическая работа с Vkbot

Задание доступно только жителям России (либо имеющим российский ip адрес).

У меня есть порядка 30 моих аккаунтов в ВК. Необходимо сделать рассылку определённых сообщений по друзьям этих аккаунтов.

Бесплатная версия vkbot (http://vkbot.ru/) отлично с этим справляется. Капчу руками вводить не нужно - я дам свой ключ от сервиса antigate.com

Порядок работы:

1. Зайти в ВК под нужным аккаунтом.

2. Зайти на один сайт, авторизоваться на нём через ВК.

3. Скопировать на этом сайте особую ссылку.

4. Вбить логин и пароль к этому аккаунту в vkbot

5. Запустить рассылку по всем друзьям моего сообщения и ссылки из п. 3.

6. Повторить операции 1-5 30 раз.

Работа абсолютно не требует никаких специальных знаний. Просто механические действия. Скопировать, вставить, нажать пару кнопок.

Если нормально справитесь с этим заданием - сможем продолжить сотрудничество по этой же теме.

Оплачиваю строго через WM, по факту. На все вопросы могу ответить в скайпе. Обязательно указываем сумму, которую вы хотите получить за эту работу.