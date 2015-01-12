Написание постов для ВК и ведение группы

$50
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок260 просмотров
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Требуется специалист для ведения группы по продаже автоэлектроники.

Обязанности: написание 5 постов в день, их выкладка, модерация.

Бюджет небольшой, поэтому с удовольствием примем новичка, умеющего грамотно и интересно писать. Всему остальному можно научиться.

Времени работа будет занимать несколько часов в день. Самое трудоемкое - написание постов.

9 лет назад
ainagul-erm
Айнагуль 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад