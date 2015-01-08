Нужно привлечь участников в группу вк

Ищу человека, имеющего опыт ведения странички бизнеса на ФБ (ставить картинки, писать посты от имени фирмы, связываться с группами разными и т.п ), в ообщем - привлекать активность к бизнесу. Ведение страницы на английском! Присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
тема-привлечь участников в группу вк
1000-2000 человек
срок- не ограничено
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