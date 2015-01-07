Размещение постов в женской группе по подготовленному ТЗ.
Рекламный пост (репост для размещения в пабликах)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать пост для стены публичной страницы для дальнейшего репоста в других группах с целью привлечения новых подписчиков на исходный паблик.
Назначение паблика - развлечения, фотографии и гифки. http://vk.com/y_m_i - рекламируемая страница.
Пост должен:
1. Превратить пока что малое количество подписчиков в преимущество или хотя бы в нейтральность
2. Сделать акцент на том, что контент оригинальный и собирается из за рубежа (из Российских источников контент не берется), а так же не воруется контент с других пабликов
3. Сделать акцент на постоянном развитии странички и регулярном добавлении нового контента
4. Привлекать преимущественно женскую аудиторию старше 24 лет. Не вызывать отторжения у мужчин.
5. Смягчить текущую малую популярность странички
6. Пост с изображением. Должен демонстрировать направление странички - юмор, без пошлостей и отсутствие черного юмора.
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