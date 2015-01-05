Продвижение в соц.сетях ( ВК,одноклассники )

есть 14 картинок (фотографий), надо их адаптировать под формат instagram, те чтобы размер был 640х640 ну и адекватно смотрелся тематика картинок: женский блог и кино как хороший вариант, надо найти к каждой картинки оригинал в картинках гугла https://www.google.ru/imghp и ...