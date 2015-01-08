Нужно вести страничку бизнеса на ФБ

Необходимо вести группу по теме развлечений, событий, акций. Задача - наполнять группу интересным для жителей региона контентом. Приведите пожалуйста примеры работ и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, имеющего опыт ведения странички бизнеса на ФБ (ставить картинки, писать посты от имени фирмы, связываться с группами разными и т.п ), в ообщем - привлекать активность к бизнесу.
Ведение страницы на английском!
Присылайте Ваши предложения по цене.
Желательно, с Украины.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Создать пост для стены публичной страницы для дальнейшего репоста в других группах с целью привлечения новых подписчиков на исходный паблик. Назначение паблика - развлечения, фотографии и гифки. http://vk.com/y_m_i - рекламируемая страница. Пост должен: 1. Превратить пока что малое ...Закрыт9 лет назад
Размещение постов в женской группе по подготовленному ТЗ.Закрыт9 лет назад
Необходимо нагнать 2000 человек в группу вконтакте и в группу на facebook. Просто для массовки, боты или живые пользователи пофигу.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Размещение постов в группах Создание и продвижение группы в ВК Рассылка реклам.писем и т.д.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется музыкальное сообщество (2000 подписчиков), требуется админ (редактор). Если Вы любите хорошую музыку, являетесь меломаном с отличным вкусом, можете быть постоянно в онлайне и постить интересные новости, буду рад Вашей помощи в развитии моего сообщества! Ссылка ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Задачи: * Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом * Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в спортивном питании * Вести отчетность по продвижению — что и где размещено? ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Задачи: 1) Вести страницу группы В Контакте, наполняя её интересным тематическим контентом (1–2 постов/фоток в сутки); 2) Проводить рассылки приглашений в группу, людям, которые могут быть потенциально заинтересованы в услугах производства виниловых наклеек, на авто, технику, ноутбуки, ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
есть 14 картинок (фотографий), надо их адаптировать под формат instagram, те чтобы размер был 640х640 ну и адекватно смотрелся тематика картинок: женский блог и кино как хороший вариант, надо найти к каждой картинки оригинал в картинках гугла https://www.google.ru/imghp и ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна качественная настройка таргетинговой рекламы в Вконтакте и Фейсбук и дальнейшее ее сопровождение! Так же ищу опытного рекламщика для продвижения в тизерных сетях! Готов платить хорошо, но мне нужен резулятат, прошу не компентентых даже не ...Закрыт9 лет назад