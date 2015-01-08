Ведение групп ВК, FB, ОК и G+

В уже работающие группы нужен администратор. Тематика - ювелирная бижутерия http://inchofgold.com.ua/

2 группы основные: сейчас это ВК и FB (текущее количество подписчиков от 3000 чел.) ОК и G+ репост.

Нужен человек с хорошим опытом ведения групп интернет-магазинов во всех соц. сетях.

Основные задачи:

1) Привлечение новых подписчиков;

2) Генерирование трафика на сайт и продаж.

Присылайте информацию о стоимости работ, схеме работы, а также о том, какие группы вели, как долго, что было до Вашего прихода, каких результатов достигли.