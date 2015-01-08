Раскрутка группы ВК

Ищу человека, имеющего опыт ведения странички бизнеса на ФБ (ставить картинки, писать посты от имени фирмы, связываться с группами разными и т.п ), в ообщем - привлекать активность к бизнесу. Ведение страницы на английском! Присылайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
требуется : требуется привлечение новых подписчиков в группу! 1500 человек в месяц- по критериям пол/возраст/регион..
Внимание!!
МНЕ НУЖНА ЦЕНА ЗА 1500 ЧЕЛОВЕК в МЕСЯЦ, и ТОЧНАЯ СУММА ВАШЕГО ОЖИДАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
МНЕ НЕ НУЖНА ВАША COPY/PAST ПРОСТЫНЯ КОТОРУЮ МНОГИЕ ИЗ ВАС РАССЫЛАЮТ НЕ ГЛЯДЯ НА ПРОЕКТ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ ПРЕЗЖДЕ ВСЕГО
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