Раскрутка группы ВК

Привет.

требуется : требуется привлечение новых подписчиков в группу! 1500 человек в месяц- по критериям пол/возраст/регион..

Внимание!!

МНЕ НУЖНА ЦЕНА ЗА 1500 ЧЕЛОВЕК в МЕСЯЦ, и ТОЧНАЯ СУММА ВАШЕГО ОЖИДАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

МНЕ НЕ НУЖНА ВАША COPY/PAST ПРОСТЫНЯ КОТОРУЮ МНОГИЕ ИЗ ВАС РАССЫЛАЮТ НЕ ГЛЯДЯ НА ПРОЕКТ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ ПРЕЗЖДЕ ВСЕГО