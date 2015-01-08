Раскрутка группы ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок217 просмотров
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Привет.

требуется : требуется привлечение новых подписчиков в группу! 1500 человек в месяц- по критериям пол/возраст/регион..

Внимание!!

МНЕ НУЖНА ЦЕНА ЗА 1500 ЧЕЛОВЕК в МЕСЯЦ, и ТОЧНАЯ СУММА ВАШЕГО ОЖИДАЕМОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

МНЕ НЕ НУЖНА ВАША COPY/PAST ПРОСТЫНЯ КОТОРУЮ МНОГИЕ ИЗ ВАС РАССЫЛАЮТ НЕ ГЛЯДЯ НА ПРОЕКТ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ ПРЕЗЖДЕ ВСЕГО

9 лет назад
Ronn1127
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад