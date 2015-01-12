Задание доступно только жителям России (либо имеющим российский ip адрес). У меня есть порядка 30 моих аккаунтов в ВК. Необходимо сделать рассылку определённых сообщений по друзьям этих аккаунтов. Бесплатная версия vkbot (http://vkbot.ru/) отлично с этим справляется. ...
Нужно продвижение сайта Клуба Знакомств в социальных сетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвинуть сайт-визитку Клуба Знакомств в соц. сетях.
Вот сайт - http://club-teo.ru/
Интересует ежемесячная стоимость продвижения.
Только для Фрилансеров! Фирмам не обращаться!
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