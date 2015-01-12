Нужно продвижение сайта Клуба Знакомств в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок161 просмотр
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Нужно продвинуть сайт-визитку Клуба Знакомств в соц. сетях.

Вот сайт - http://club-teo.ru/

Интересует ежемесячная стоимость продвижения.

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9 лет назад
skif-235
Илья 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад