Прогон карточки товара по соц сетям

$30
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо прогнать карточки товаров по социальным сетям (карточка во вложении) - по 6 кнопок.

Цена прогона 1 товар - 1 рубль. товаров 2 000 штук.

9 лет назад
matog
Давид 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва