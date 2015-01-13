Подбор фотоконтента для instagram на тему кино, фильмы, сериалы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подобрать контент для instagram аккаунта на тему кино, фильмы, сериалы

Темы для подбора контента:

1. Цитаты из фильма с картинкой, приоритет на смешные

2. Скриншот из фильма и смешная подпись (не из фильма)

3. Интересные кадры из фильма, со съемок фильма

4. Кадр из фильма, в описании уникальная особенность про фильм

5. Красивые фото актера и интересный факт из его жизни

6. Необычные фото известных актеров (полуобнаженные фото, детские фотки взрослых актеров)

7. фото одного актера: до/после, спустя 10 лет и тд

8. Фото актера и его цитата

присылайте ваше цены

9 лет назад
burglarstar
Сумкин 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
  • Похожие заказы

  • Раскрутка группы в контакте

    Нужно поднять в выдаче контакта группу. В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч. Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет. Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Раскрутка YouTube канала

    Школе трейдинга Александра Пурнова требуется специалист по раскрутке YouTube канала Наш канал: https://www.youtube.com/user/ishitrade/featured Задача: - Повышение позиции в поиске видео - Рост кол-ва подписчиков канала - Подписка на посадку и продажа обучения Подробная информация о Школе ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно продвижение сайта Клуба Знакомств в социальных сетях

    Нужно продвинуть сайт-визитку Клуба Знакомств в соц. сетях. Вот сайт - http://club-teo.ru/ Интересует ежемесячная стоимость продвижения. Только для Фрилансеров! Фирмам не обращаться!

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходима механическая работа с Vkbot

    Задание доступно только жителям России (либо имеющим российский ip адрес). У меня есть порядка 30 моих аккаунтов в ВК. Необходимо сделать рассылку определённых сообщений по друзьям этих аккаунтов. Бесплатная версия vkbot (http://vkbot.ru/) отлично с этим справляется. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание постов для ВК и ведение группы

    $50

    Требуется специалист для ведения группы по продаже автоэлектроники. Обязанности: написание 5 постов в день, их выкладка, модерация. Бюджет небольшой, поэтому с удовольствием примем новичка, умеющего грамотно и интересно писать. Всему остальному можно научиться. Времени работа будет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведущий группы в фейсбуке

    $50

    Портал fortrader.ru ищет ведущего группу в фейсбуке, в среднем в месяц нужно размещать около 70 постов (ссылки на посты будут предоставляются), информацию о проводимых конкурсах трейдеров, информацию о новых выпусках журнала. Делать ежемесячный отчет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)213 заявок
    Закрыт
    9 лет назад