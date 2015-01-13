Подбор фотоконтента для instagram на тему кино, фильмы, сериалы

Нужно подобрать контент для instagram аккаунта на тему кино, фильмы, сериалы

Темы для подбора контента:

1. Цитаты из фильма с картинкой, приоритет на смешные

2. Скриншот из фильма и смешная подпись (не из фильма)

3. Интересные кадры из фильма, со съемок фильма

4. Кадр из фильма, в описании уникальная особенность про фильм

5. Красивые фото актера и интересный факт из его жизни

6. Необычные фото известных актеров (полуобнаженные фото, детские фотки взрослых актеров)

7. фото одного актера: до/после, спустя 10 лет и тд

8. Фото актера и его цитата

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