Раскрутка группы в контакте

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен10 заявок319 просмотров
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Нужно поднять в выдаче контакта группу.

В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч.

Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет.

Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность бана от соц.сети).

Так же нужно будет почистить группу от "собачек" до и после работы.

9 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
La_Jokero
Богдан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$100
30 дней
Все хорошо! Работаем
На данном этапе работы с Михаилом не возникало каких-либо проблем. Рекомендую.
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