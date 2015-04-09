Раскрутка группы в контакте

Нужно поднять в выдаче контакта группу.

В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч.

Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет.

Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность бана от соц.сети).

Так же нужно будет почистить группу от "собачек" до и после работы.