Продвижение и ведение группы в контакте. Силовые вида спорта.

Выработка стратегии ведения группы под ключевую аудиторию (мужчины 25-45 лет)

Рекомендации по привлечению новых подписчиков.

Размещение постов по теме группы, с учетом того, что большинство подписчиков не новички в спорте.

Поддержание атмосферы в группе, общение с посетителями (не на темы продаж и нюансов работы магазина), стимулирование к размещению фото участников и отзывов о заказах.

Очень приветствуется опыт занятий бодибилдингом или пауэрлифтингом, что бы быть в теме.