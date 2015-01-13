Нужно поднять в выдаче контакта группу. В группе 11 т.ч. у конкурента в ТОП1 - 21т.ч. Нужны живые участники, жители России, от 17-25 лет. Пишите цены, сроки и методы. (Последний пункт важен, так как хотелось бы исключить вероятность ...
Продвижение и ведение группы в контакте. Силовые вида спорта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выработка стратегии ведения группы под ключевую аудиторию (мужчины 25-45 лет)
Рекомендации по привлечению новых подписчиков.
Размещение постов по теме группы, с учетом того, что большинство подписчиков не новички в спорте.
Поддержание атмосферы в группе, общение с посетителями (не на темы продаж и нюансов работы магазина), стимулирование к размещению фото участников и отзывов о заказах.
Очень приветствуется опыт занятий бодибилдингом или пауэрлифтингом, что бы быть в теме.
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