Продвижение и ведение группы в контакте. Силовые вида спорта.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок306 просмотров
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Выработка стратегии ведения группы под ключевую аудиторию (мужчины 25-45 лет)

Рекомендации по привлечению новых подписчиков.

Размещение постов по теме группы, с учетом того, что большинство подписчиков не новички в спорте.

Поддержание атмосферы в группе, общение с посетителями (не на темы продаж и нюансов работы магазина), стимулирование к размещению фото участников и отзывов о заказах.

Очень приветствуется опыт занятий бодибилдингом или пауэрлифтингом, что бы быть в теме.

9 лет назад
Anavar
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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