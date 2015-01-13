Раскрутить cpa группу в vk

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки204 просмотра
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Наша cpa-партнерка ищет smm-специалиста, который сделает естественное увеличение целевых подписчиков в нашей официальной группе vk.

Требования:

1.Опыт в SMM от 3х лет

2.Знание cpa-сферы

3.Опыт в развитии групп на cpa тематику, понимание потребности пользователей cpa групп

Обязанности:

1.Привлечение целевых подписчиков (арбитражники)

2.Наполнение группы контентом

3.Ответы на вопросы пользователей группы

Откликайтесь, пожалуйста, с указанием вашего опыта и опыта работы в cpa сфере.

9 лет назад
v_pro
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад