Раскрутить cpa группу в vk

Нужно подобрать контент для instagram аккаунта на тему кино, фильмы, сериалы Темы для подбора контента: 1. Цитаты из фильма с картинкой, приоритет на смешные 2. Скриншот из фильма и смешная подпись (не из фильма) 3. Интересные кадры из фильма, ...