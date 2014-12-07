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- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Наша cpa-партнерка ищет smm-специалиста, который сделает естественное увеличение целевых подписчиков в нашей официальной группе vk. Требования: 1.Опыт в SMM от 3х лет ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
В крупную CPA-сеть требуется Менеджер по работе с вебмастерами Требования: • Активный пользователь социальных сетей/сервисов • Уверенный пользователь ПК (word‚ exсel‚ skype) • Высокая ответственность и исполнительность • Вежливость‚ общительность‚ хорошая речь, чувство юмора ...Служба поддержки10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать дизайн акции по прототипу. Прототип в приложении. Комментарии 1. Это новогодняя акция. Необходимо соединить праздничную атмосферу Нового года с корпоративной стилистикой компании. По стилистике отвечу ...Баннеры6 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем дизайнера с опытом отрисовки LP на товарную тематику. Задача: нарисовать LP для товара "Крем для увеличения бюста". Длина лендинга 10 блоков. Вы нам подойдете, если вы: 1.Отвественны, ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад