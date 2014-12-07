v_pro

Виктория v_pro

 
34 года
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Постинг отзывов о продукте

    Написать 30 отзывов про продукт "Шоколад для похудения". Отзывы нужно написать на топ-сайтах в поисковиках по ключевым словам, релевантным похудению. Рассматриваем кандидатов с опытом постинга отзывов, указывайте примеры и расценки при ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутить cpa группу в vk

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Наша cpa-партнерка ищет smm-специалиста, который сделает естественное увеличение целевых подписчиков в нашей официальной группе vk. Требования: 1.Опыт в SMM от 3х лет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать транзитные страницы

    $80

    Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по работе с вебмастерами

    В крупную CPA-сеть требуется Менеджер по работе с вебмастерами Требования: • Активный пользователь социальных сетей/сервисов • Уверенный пользователь ПК (word‚ exсel‚ skype) • Высокая ответственность и исполнительность • Вежливость‚ общительность‚ хорошая речь, чувство юмора ...

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн промоакции

    Необходимо сделать дизайн акции по прототипу. Прототип в приложении. Комментарии 1. Это новогодняя акция. Необходимо соединить праздничную атмосферу Нового года с корпоративной стилистикой компании. По стилистике отвечу ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер LP - товарная тематика

    Ищем дизайнера с опытом отрисовки LP на товарную тематику. Задача: нарисовать LP для товара "Крем для увеличения бюста". Длина лендинга 10 блоков. Вы нам подойдете, если вы: 1.Отвественны, ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад