Задача: 1. Есть 2 объявления с предложением воспользоватся услугами нашего сайта. 2. По указанным ключам (дам дополнительно исполнителю) найти форумы, сообщества в социальных (вк, фейсбук, одноклассники, твіттер..) сетях и другие документы в топ-30 ...
Продающие тексты для косметических кремов
Нужен опытный копирайтер для написания 3-х продающих текстов общим объемом 3-6К символов. Тематики: косметические крема.
Оплата: webmoney, 10$ за каждый текст.
Сроки: 3 дня.
При подаче заявки обязательно указывайте ссылку на портфолио с примерами продающих текстов.
У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.
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