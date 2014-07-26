Требуется написание статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки358 просмотров

Есть сайт – 9brands.ru, на нем размещаются статьи рейтингового типа про разные области жизни. Обязательно ознакомьтесь с информацией о сайте и статьями, чтобы изучить их структуру.

Нужно написать 15 красивых статей-рейтингов с употреблением ключей, которые вы увидите по каждой теме в аттаче. Структуру текстов надо делать аналогично тем, что есть на сайте сейчас, с форматированием и картинками (картинки можно брать из интернета).

Особых требований по SEO – нет, главное упоминать ключевики в заголовке и запросы по тексту. Прямое вхождение ключей – непринципиально, можно разбавлять, менять падежи, менять слова местами и тп.

1. Уникальность не менее 95% (Advego Plagiatus, учет совпадений от 1%, размер шингла 4 слова, поисковая фраза 5 слов, поисковые системы Яндекс и Google – без блокировок)

2. Объем – средний размер: 2000-2500 зн (без пробелов). Рекомендация: писать нужно столько, сколько это необходимо с точки зрения раскрытия полезной и необходимой информации для пользователя сайта.

В текстах должно быть минимум (или не быть совсем) стоп-слов.

Требования к оформлению при сдаче:

1. Все статьи пишутся в .doc/.docx файлах. Одна статья – один файл, название файла – номер, точка, пробел и название статьи, пример: «1. Самые дорогие бренды мира.docx».

2. Каждая статья должна быть отформатирована стандартными средствами текстового редактора (Word):

Название – шрифт Times New Roman, размер 24;

Текст – шрифт Helvetica; размер 10,5;

Красных строк быть не должно. Между всеми данными атрибутами форматирования соответственно сброс строки.

3. В текст вставляйте картинки в те места, где они должна быть + прикладывайте картинки отдельным файлом (отформатированные в нужном размере).

4. Жирным шрифтом должны быть выделены наименования участников рейтинга и номер занимаемого им места.

5. Красным шрифтом должны быть выделены ключи.

4. В конце каждой статьи с новой строки надо указать получившийся объем (без пробелов и основного заголовка) и уникальность статьи с учетом указанных выше требований. Формат: «Объем – __ знаков, уникальность – ___%.»

Для начала напишите 1-2 статьи и пришлите на проверку. Только после моего подтверждения можно приступить к следующим текстам.

Первый текст надо сдать сегодня. 40/1000

Написание статей
11 лет назад
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разместить объявления

    $50

    Задача: 1. Есть 2 объявления с предложением воспользоватся услугами нашего сайта. 2. По указанным ключам (дам дополнительно исполнителю) найти форумы, сообщества в социальных (вк, фейсбук, одноклассники, твіттер..) сетях и другие документы в топ-30 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт тема Краски

    Оплата через Яндекс Кошелек. Выполнение в течении 5–6 дней. После выполнения проверка 1–2 дня и оплата. Необходимо выполнить тестовое задание — для определения подходящего кандидата. (Прислать небольшой абзац по ТЗ к примеру ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа на сервисе www.youtube.com

    Доброго времени! Требуется специалист на постоянку - работа с сервисом www.youtube.com Отправка сообщений авторам каналов (от 100 и выше в день). Сообщения уже подготовлены, от вас только отправка. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер на строительную тематику

    Нужны тексты на сайт компании компании , выполняющая различные виды строительно-монтажных работ. Требования к текстам: • 100% уникальность (текст.ру), • абсолютная грамотность, • структурированность текста, • естественное добавление ключевиков (не изменяя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мастер-классы причёсок и дизайна ногтей (с фото)

    $500

    Разыскиваются люди, которые любят делать причёски и креативный маникюр. Цель: создание пошаговых мастер-классов (текст-инструкция + фотографии) на заданную тематику. Рассматриваются так же варианты покупки готовых мастер-классов с качественными уникальными фото и текстами, которые не ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей для женского сайта

    $500

    Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: написание интересных статей для женского сайта. Темы: стиль, мода, шоппинг, знаменитости, дом, отношения, спорт и диеты. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад