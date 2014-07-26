Требуется написание статей

Есть сайт – 9brands.ru, на нем размещаются статьи рейтингового типа про разные области жизни. Обязательно ознакомьтесь с информацией о сайте и статьями, чтобы изучить их структуру.

Нужно написать 15 красивых статей-рейтингов с употреблением ключей, которые вы увидите по каждой теме в аттаче. Структуру текстов надо делать аналогично тем, что есть на сайте сейчас, с форматированием и картинками (картинки можно брать из интернета).

Особых требований по SEO – нет, главное упоминать ключевики в заголовке и запросы по тексту. Прямое вхождение ключей – непринципиально, можно разбавлять, менять падежи, менять слова местами и тп.

1. Уникальность не менее 95% (Advego Plagiatus, учет совпадений от 1%, размер шингла 4 слова, поисковая фраза 5 слов, поисковые системы Яндекс и Google – без блокировок)

2. Объем – средний размер: 2000-2500 зн (без пробелов). Рекомендация: писать нужно столько, сколько это необходимо с точки зрения раскрытия полезной и необходимой информации для пользователя сайта.

В текстах должно быть минимум (или не быть совсем) стоп-слов.

Требования к оформлению при сдаче:

1. Все статьи пишутся в .doc/.docx файлах. Одна статья – один файл, название файла – номер, точка, пробел и название статьи, пример: «1. Самые дорогие бренды мира.docx».

2. Каждая статья должна быть отформатирована стандартными средствами текстового редактора (Word):

Название – шрифт Times New Roman, размер 24;

Текст – шрифт Helvetica; размер 10,5;

Красных строк быть не должно. Между всеми данными атрибутами форматирования соответственно сброс строки.

3. В текст вставляйте картинки в те места, где они должна быть + прикладывайте картинки отдельным файлом (отформатированные в нужном размере).

4. Жирным шрифтом должны быть выделены наименования участников рейтинга и номер занимаемого им места.

5. Красным шрифтом должны быть выделены ключи.

4. В конце каждой статьи с новой строки надо указать получившийся объем (без пробелов и основного заголовка) и уникальность статьи с учетом указанных выше требований. Формат: «Объем – __ знаков, уникальность – ___%.»

Для начала напишите 1-2 статьи и пришлите на проверку. Только после моего подтверждения можно приступить к следующим текстам.

Первый текст надо сдать сегодня. 40/1000