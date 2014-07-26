Нужен копирайтер в интернет магазин аксессуаров к телефонам. 50 рублей за 1000 символов.
Требуются рерайтеры, копирайтеры
Требуются копирайтеры/рерайтеры.
Требования:
Грамотность
Пунктуальность
Умение четко излагать свои мысли
.
Цена: 30/1000
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Всором времени нужен будет рерайт для автоблога. Прошу присылать: -Контакты (Skype, ICQ) -Цена за тысячу символов Скажу сразу работа непостоянная, нужен человек, который будет писать при необходимости. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт – 9brands.ru, на нем размещаются статьи рейтингового типа про разные области жизни. Обязательно ознакомьтесь с информацией о сайте и статьями, чтобы изучить их структуру. Нужно написать 15 красивых статей-рейтингов с употреблением ключей, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен опытный копирайтер для написания 3-х продающих текстов общим объемом 3-6К символов. Тематики: косметические крема. Оплата: webmoney, 10$ за каждый текст. Сроки: 3 дня. При подаче ...Завершен11 лет назад
- $50
Задача: 1. Есть 2 объявления с предложением воспользоватся услугами нашего сайта. 2. По указанным ключам (дам дополнительно исполнителю) найти форумы, сообщества в социальных (вк, фейсбук, одноклассники, твіттер..) сетях и другие документы в топ-30 ...Завершен11 лет назад
Оплата через Яндекс Кошелек. Выполнение в течении 5–6 дней. После выполнения проверка 1–2 дня и оплата. Необходимо выполнить тестовое задание — для определения подходящего кандидата. (Прислать небольшой абзац по ТЗ к примеру ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать текст для главной страницы финансового сайта.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Внимание! Требуется рерайт стайтей. От вас: оставить заявку, скайп и быть в скайпе on-line 26/07/2014 после 12:00 Жду заявок и ваш скайп.Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени! Требуется специалист на постоянку - работа с сервисом www.youtube.com Отправка сообщений авторам каналов (от 100 и выше в день). Сообщения уже подготовлены, от вас только отправка. ...Завершен11 лет назад
- $22
Нужно написать статьи для миралинкса 8 штук, в дальнейшем нужно написание на постоянной основе. Статьи не менее 2 000тыс символов без пробелов. Тема электротовары и туризм.Завершен11 лет назад