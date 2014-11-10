Написать тексты срочно

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Завершен25 заявок324 просмотра

Необходимо срочно написать 73 текста по 800 знаков в каждом. Тематика - изделия из железобетона, тротуарная плитка и т.д. Примеры текстов могу показать. Уникальность мин 95% по адвего. В каждый текст необходимо вставить 2 ключа. Ключи могут разделятся знаками препинания и т.д.

Пишите сразу стоимость за 1000 зн бп и сколько в сутки готовы выполнить. Может отдам все в одни руки, а может разделю на несколько исполнителей.

Обязательно будет тестовое оплачиваемое задание.

Писать в теме проекта только, личку не спамить - сразу игнор

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rittika
Любовь 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$130
7 дней
Была необходимость написать большое количество качественных текстов по ТЗ в кратчайшие сроки. Все было выполнено на высочайшем уровне. Сроки, качество - все как было оговорено. Тематики были разные - качество везде на уровне. Общение посредством почты сначала смутило, но молниеносность ответов всякие сомнения отогнала напрочь. Крайне рекомендую Любовь в качестве исполнителя. Сам уже повторно обращался и буду еще обращаться.
Очень довольна сотрудничеством с Андреем. Постановка задачи на высшем уровне. Все четко и понятно. Тексты проверяются без задержек. Андрей всегда на связи. Оплата по договоренности. Однозначно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rittika
Любовь 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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