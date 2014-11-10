Написать тексты срочно

Необходимо срочно написать 73 текста по 800 знаков в каждом. Тематика - изделия из железобетона, тротуарная плитка и т.д. Примеры текстов могу показать. Уникальность мин 95% по адвего. В каждый текст необходимо вставить 2 ключа. Ключи могут разделятся знаками препинания и т.д.

Пишите сразу стоимость за 1000 зн бп и сколько в сутки готовы выполнить. Может отдам все в одни руки, а может разделю на несколько исполнителей.

Обязательно будет тестовое оплачиваемое задание.

Писать в теме проекта только, личку не спамить - сразу игнор