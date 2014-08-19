Требуются копирайтеры/рерайтеры. Требования: Грамотность Пунктуальность Умение четко излагать свои мысли . Цена: 30/1000
Сделать 4 статьи по 1000 знаков
Сделать 4 статьи по 1000 знаков
Создать продающие статьи
Повторов в тексте: 2 каждого ключевика
2 абзаца
2 заголовка — в заголовах использовать ключевые слова
Уникальность = 100%
Обязательно вхождение ключевика в первых и последних
100 символах статьи
Ключевики (они же и темы для каждой статьи):
"Навесы для авто"
"Парники и теплицы"
"Павильоны для бассейна"
"Беседки-барбекю"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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