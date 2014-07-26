Рерайт статей

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Закрыт29 заявок474 просмотра

Требуются рерайтеры для выполнения рерайта кулинарных рецептов.

Условия: 25 руб / 1000

Без ключей. Просто рерайт кулинарных рецептов.

Уникальность текста не ниже 98%.

Цена может и невысока, но объем работы очень большой (более 3000 рецептов).

11 лет назад
getweb
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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