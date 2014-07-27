Наполнить интернет магазин 30 товарами

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок137 просмотров

Необходимо составить 30 описаний товара и занести их в интернет магазин.

Тексты 800 збп

небольшие проблемы с админкой, но справиться не сложно, если опираться на уже готовые товары.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SkeLa2221
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Отлично справился с поставленными задачами, проявил инициативу при работе с проектом! Очень понравилось, как Александр в срок управился с задачей, хоть она и была не из самых простых. Рекомендую!
Прекрасный заказчик: правильно поставил задачу, по всем вопросам дал полноценные и развернутые ответы, оплату провел точно и в срок. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

SkeLa2221
29 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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