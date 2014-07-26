Из одного предложения сделать пятьдесят :)

Добрый день!

Задача: из предложения для организаторов концертов сделать 50 штук посредством рерайта, а не замены синонимов. Каждое предложение должно быть связно и по объему не слишком превышать исходное.

Предложение вида "Приветствую! Клуб такой-то хотел бы предложить вашему коллективу выступить тогда-то. Условия для выступления такие-то. Вам это интересно?"

Кто готов сделать -- пишите расценки за 50 предложений. Оплата Яндекс.Деньгами или Вебмани.