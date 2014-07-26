Нужен текст сегодня. По сути рерайт с исходником. Уникальный. Около 3000-4000. 40/1000
Из одного предложения сделать пятьдесят :)
Добрый день!
Задача: из предложения для организаторов концертов сделать 50 штук посредством рерайта, а не замены синонимов. Каждое предложение должно быть связно и по объему не слишком превышать исходное.
Предложение вида "Приветствую! Клуб такой-то хотел бы предложить вашему коллективу выступить тогда-то. Условия для выступления такие-то. Вам это интересно?"
Кто готов сделать -- пишите расценки за 50 предложений. Оплата Яндекс.Деньгами или Вебмани.
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