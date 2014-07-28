Текст сегодня

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Завершен14 заявок253 просмотра

Нужен текст сегодня. По сути рерайт с исходником. Уникальный. Около 3000-4000. 40/1000

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

hunterq
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с Виталием. Ответственный и очень грамотный копирайтер. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Уже не первый раз работаю с Марианной. Как и всегда постановка задачи на высшем уровне, оплаты всегда в срок. Могу смело рекомендовать не только как заказчика, но и как отличного человека в целом.
Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Только положительный отзыв. Сергей - настоящий профи и доверить ему работу можно без опасений за срыв сроков или необходимость правок. Рекомендую
сотрудничество с Марианной прошло на 5+, как в принципе всегда это и было!
artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Артем, как всегда, на высоте! Отлично справился с одним заданием, потом сделал еще одно, а потом еще одно. Все тексты качественные, грамотные, уникальные. Рекомендую!
Спасибо за работу! Все отлично!

Заявки фрилансеров

hunterq
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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