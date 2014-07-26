Написание статей на тематику ИТ аутсорсинг

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Закрыт18 заявок167 просмотров

Написание 10 статей на тематику ИТ аутсорсинг для малого и среднего бизнеса, Обслуживание компьютеров для малого и среднего бизнеса и прочее по 1500-2000 зн бп

Интересует стоимость за 1000 зн бп и время исполнения

Написание статей
11 лет назад
MaximovDmitry
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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