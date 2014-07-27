Тексты для сайта

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Закрыт36 заявок352 просмотра

Нужны тексты для следующих страниц.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

Полусухая стяжка

Механизированная стяжка

Механизированная покраска

Механизированная шпаклевка

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Отделка стен

Декоративная штукатурка

Поклейка обоев

Шпаклевка стен

Отделка потолка

Монтаж подвесного потолка

Монтаж потолка из ГЛК

Покраска потолка

Шпаклевание потолка

Штукатурка потолка

Отделка пола

Шумоизоляция пола

Механизированная стяжка пола

Сухая стяжка

Полусухая стяжка пола

Гидроизоляция

Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция пинетроном

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Монтаж слаботочных систем

Монтаж канализации

Системы вентиляции и кондиционирования

Монтаж систем водоснабжения

ФАСАДЫ

Покраска фасада

Штукатурка фасада

Вентилируемый фасад

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Установка химических анкеров

Нарезка швов

Алмазная резка стен

Алмазное бурение

Транспортные услуги

ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Аренда Электроинструмента

Аренда растворонасоса

Аренда шпаклевочной станции

Аренда штукатурной станции

11 лет назад
simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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