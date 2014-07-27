Требуется постоянный рерайтер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки287 просмотров

Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org

Нужно готовить рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к каждой статье, указание ключевых слов и описание к тексту).

Статьи должны быть уникальными по etxt антиплагиат или text.ru (от 90).

Оплата — 35 руб/килознак. Раз в неделю на Qiwi, кредитку Сбербанка или на счет телефона.

Объем работы — в среднем по 1 или 2 статьи в день (в дальнейшем возможно увеличение по согласованию сторон)

Требования к исполнителю:

1. Грамотное написание материалов

2. Знание тематики сайта (обязательно)

3. Ответственность и аккуратность

4. Готовность к длительному, в идеале — постоянному сотрудничеству

5. Регулярный выход на связь по почте или Viber

Joomla
11 лет назад
Vollov
Максим 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

techno-healer
Антон 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$250
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

techno-healer
Антон 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта

    Для интернет-магазина необходимы качественные тексты. Предоставлю ТЗ и адрес сайта. Так же будут необходимы тексты для блога в facebooke. Только частные фрилансеры, никаких групп и компаний! Обязательно указывайте цену ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить интернет магазин 30 товарами

    $35

    Необходимо составить 30 описаний товара и занести их в интернет магазин. Тексты 800 збп небольшие проблемы с админкой, но справиться не сложно, если опираться на уже готовые товары.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Из одного предложения сделать пятьдесят :)

    Добрый день! Задача: из предложения для организаторов концертов сделать 50 штук посредством рерайта, а не замены синонимов. Каждое предложение должно быть связно и по объему не слишком превышать исходное. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст сегодня

    Нужен текст сегодня. По сути рерайт с исходником. Уникальный. Около 3000-4000. 40/1000

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статей на тематику ИТ аутсорсинг

    Написание 10 статей на тематику ИТ аутсорсинг для малого и среднего бизнеса, Обслуживание компьютеров для малого и среднего бизнеса и прочее по 1500-2000 зн бп Интересует стоимость за 1000 зн бп и ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны статьи про теннисистов

    Нужны статьи от настоящих знатоков, ценителей тенниса об игроках Важно действительно ЗНАТЬ особенности игры, т.к. задание весьма непростое Отмечайтесь, только если действительно много знаете об игроках НЕ только из первой десятки В ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать 4 статьи по 1000 знаков

    $10

    Сделать 4 статьи по 1000 знаков Создать продающие статьи http://navesy.com.ua/ Google.com.ua Повторов в тексте: 2 каждого ключевика 2 абзаца 2 заголовка — в заголовах использовать ключевые слова Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статей

    Требуются рерайтеры для выполнения рерайта кулинарных рецептов. Условия: 25 руб / 1000 Без ключей. Просто рерайт кулинарных рецептов. Уникальность текста не ниже 98%. Цена может и ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтинг

    Здравствуйте! Нужен один надёжный рерайтер для написания не сложных текстов. Требования к текстам: - читаемость - грамотность - уникальность от 90% Оплата 40 руб за 1000 симв. текста. Яндекс

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад